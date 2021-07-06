06 июля 2021, 12:57
В России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
В России по состоянию на 6 июля установлен новый рекорд суточной смертности из-за коронавируса. По данным федерального оперштаба, инфекция унесла жизни 737 человек
Фото: sdelanounas.ru
В России по состоянию на 6 июля установлен новый рекорд суточной смертности из-за коронавируса. По данным федерального оперштаба, инфекция унесла жизни 737 человек.
Отметим, что в России впервые с начала пандемии COVID-19 фиксируется более 700 летальных случаев в сутки. До этого рекордом было 672 умерших.
Всего с начала пандемии после заражения коронавирусом скончались 139 316 человек.
По данным на утро 6 июля, в России было зарегистрировано 23 378 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве выявили 5 498 новых заразившихся, в Петербурге - 1 869, а в Московской области - 2 536.