Минздрав РФ предупредил о негативном влиянии коронавируса на репродуктивную систему
Специалисты российского Минздрава предупредили граждан о негативном влиянии коронавируса на женскую и мужскую репродуктивную систему. Медики уточнили, что данная инфекция может вызывать поражения яичников и сперматозоидов
Специалисты российского Минздрава предупредили граждан о негативном влиянии коронавируса на женскую и мужскую репродуктивную систему. Медики уточнили, что данная инфекция может вызывать поражения яичников и сперматозоидов.
В методических рекомендациях министерства говорится, что гипотетически ковид может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение. Также вирус может вызывать поражение сперматозоидов и других клеток.
Таким образом, заключают специалисты, существует высокая вероятность негативного влияния коронавирусной инфекции на мужскую репродуктивную систему и мужскую фертильность.
В Минздраве также предупредили, что у беременных женщин с коронавирусом может внезапно развиться критическое состояние, возможны летальные случаи.