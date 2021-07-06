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Общество
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06 июля 2021, 09:51

Россияне стали массово получать платежки с несуществующими задолженностями

Россияне стали чаще жаловаться на получение платежных документов с задолженностями, которые были или давно выплачены или никогда не существовали

Россияне стали массово получать платежки с несуществующими задолженностями
Фото: estatelegal.ru

Россияне стали чаще жаловаться на получение платежных документов с задолженностями, которые были или давно выплачены или никогда не существовали.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов сообщил «Известиям», что такие случаи были зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.

Пока достоверно неизвестно, идет ли в данном случае речь о сбое в системе или же о мошенничестве.

В свою очередь гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева предположила, что управляющие компании сейчас пытаются любыми способами вернуть долги, так как за год пандемии платежная дисциплина граждан заметно ухудшилась.

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