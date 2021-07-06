06 июля 2021, 09:51
Россияне стали массово получать платежки с несуществующими задолженностями
Россияне стали чаще жаловаться на получение платежных документов с задолженностями, которые были или давно выплачены или никогда не существовали
Фото: estatelegal.ru
Россияне стали чаще жаловаться на получение платежных документов с задолженностями, которые были или давно выплачены или никогда не существовали.
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов сообщил «Известиям», что такие случаи были зафиксированы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.
Пока достоверно неизвестно, идет ли в данном случае речь о сбое в системе или же о мошенничестве.
В свою очередь гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева предположила, что управляющие компании сейчас пытаются любыми способами вернуть долги, так как за год пандемии платежная дисциплина граждан заметно ухудшилась.