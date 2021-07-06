Врач из Новосибирска сообщил об отсутствии эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Главный врач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил об отсутствии эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» против коронавируса
Главный врач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил об отсутствии эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» против коронавируса.
Специалист заявил в интервью изданию «Прецедент», что вакцина «Спутник V» эффективна против коронавируса лишь в течение двух месяцев, а «ЭпиВакКорона» вообще не работает. После прививки этим препаратом люди болеют так же тяжело, как и без вакцинации.
Михаил Андрушкевич рассказал также, что сейчас врачи лечат тех, кто в мае привился «ЭпиВакКороной».
Медик отметил, что срок действия вакцин значительно сократилось. «Есть примерно 10%, у кого прививка не работает, и антител нет. Как правило, это старший возраст либо, возможно, получившие вакцину, которая поставлялась с нарушением холодовой цепи», — заявил Андрушкевич.
Врач также сообщил, что коронавирусом уже можно заразиться, если титр по антителам ниже 150. В этом случае есть смысл поставить прививку «Спутником V».