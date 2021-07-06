06 июля 2021, 08:59
На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-24, на борту которого находилось 27 человек
В ГУ МЧС по Камчатке сообщили, что самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На поиски воздушного судна отправили вертолет и спасателей МЧС России
Фото: forum.kamlife.ru
В Камчатском крае пропала связь с легкомоторным самолетом Ан-26, на борту которого находятся 26 или 27 человек.
В ГУ МЧС по Камчатке сообщили агентству ТАСС, что самолет выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
После вылета с Ан-26 пропала связь, самолет пропал с радаров. На поиски воздушного судна отправили вертолет и спасателей МЧС России.
Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет мог разбиться в Охотском море из-за плохой видимости при заходе на посадку над заливом Шелехова.