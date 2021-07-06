Новым главным тренером сборной России может стать немец Йоахим Лев
Российский футбольный союз начал рассматривать кандидатуры иностранных специалистов, так как тренеры клубов Российской премьер-лиги отказались работать в сборной
Новым главным тренером сборной России по футболу может стать наставник национальной команды Германии Йоахим Лев.
Портал «Чемпионат» сообщает, что Российский футбольный союз начал рассматривать кандидатуры иностранных специалистов, так как тренеры клубов Российской премьер-лиги отказались работать в сборной.
В шорт-лист претендентов на пост главного тренера национальной сборной вошли Йоахим Лев и португалец Андре Виллаш-Боаш.
Также сообщается, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком, Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким, однако они отказались от предложения возглавить сборную Россию, так как скоро стартует новый клубный сезон.
Йоахим Лев возглавляет сборную Германии по футболу с 2006 года по настоящее время. Под его руководством команда в 2014 году стала чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.