06 июля 2021, 07:34
В Хабаровском крае возбудили дело из-за фиктивной поставки медоборудования в больницу
Дело возбуждено по факту служебного подлога на 24,5 млн рублей при укомплектовании необходимым медицинским оборудованием палатного корпуса противотуберкулезного диспансера
Фото: tajinfo.ru
Прокуратура Хабаровского края возбудила уголовное дело из-за нехватки медицинского оборудования в одной из больнице региона.
Дело возбуждено по факту служебного подлога на 24,5 млн рублей при укомплектовании необходимым медицинским оборудованием палатного корпуса противотуберкулезного диспансера.
По данным прокуратуры, начальник «Службы заказчика министерства строительства Хабаровского края», который был ответственным за поставку оборудования, принимал невыполненные работы.
Так, строящийся «Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» не было поставлено оборудование, однако акты о принятии работ были подписаны, а выделенные на это деньги потрачены.
Общая стоимость оплаченных, но невыполненных работ составила 24,5 млн рублей.
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