Главреда «Псковской губернии» в статусе инагента вызвали в полицию из-за перевода денег единороссам
Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, которого ранее внесли в реестр иностранных агентов, сообщил о вызове в полицию из-за денежных переводов членам «Единой России»
Главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, которого ранее внесли в реестр иностранных агентов, сообщил о вызове в полицию из-за денежных переводов членам «Единой России».
Ранее Камалягин перечислил по 100 рублей губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Госдумы Александру Козловскому и мэру Пскова Александру Братчикову.
Заявление на него было написано неким Жителем Москвы Игорем Коклачем. Он попросил силовиков проверить журналиста по признакам нарушения статьи о даче взятки должностному лицу.
«Не могу понять, какую услугу я получил взамен. Хотел, чтобы сняли статус иноагента? Так у них не те полномочия», — прокомментировал заявление Камалягин в беседе с изданием «Север.Реалии» (включен в реестр СМИ-инагентов).
Напомним, главред «Псковской губернии» после получения статуса «инагент» сообщил, что перечислил трем видным единороссам небольшие денежные суммы, чтобы продемонстрировать «двойные стандарты» власти при применении закона об «инагентах».
Камалягин отметил, что независимые журналисты и политики запросто могут быть признаны иностранными агентами, случайно или по ошибке получив «подозрительный» денежный перевод. В случае представителей власти или сотрудников пропагандистских СМИ положения закона об инагентах игнорируются.