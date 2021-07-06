Власти Болгарии ужесточили правила въезда в страну для россиян
Власти Болгарии ужесточили правила въезда в страну для российских туристов. Теперь все россияне должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда или прилета
Власти Болгарии ужесточили правила въезда в страну для российских туристов. Теперь все россияне должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда или прилета.
Новое правило для россиян начнет действовать с 8 июля. Привитым от коронавируса туристам также придется сдавать ПЦР-тест, хотя ранее им было достаточно предъявить сертификат о вакцинации.
Аналогичные требования введены для граждан Испании и Кипра.
В Минздраве Болгарии ужесточение требований объяснили тем, что из-за роста заболеваемости COVID-19 Россия была включена в «оранжевую» зону по степени распространения инфекции.
Напомним, что для граждан стран из «зеленой» зоны действуют облегченные правила въезда, а для граждан стран из «красной» зоны въезд в Болгарию запрещен.