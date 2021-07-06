06 июля 2021, 01:36
Бизнесмен Антон Зингаревич купил болгарский футбольный клуб «Ботев»
Национальное телевидение Болгарии сообщает, что сделка будет завершена после внесения в торговый регистр. Сколько Зингаревич заплатил за футбольный клуб, не сообщается
Фото: sportal.bg
Российский бизнесмен Антон Зингаревич купил 99% акций болгарского футбольного клуба «Ботев» из Пловдива.
Национальное телевидение Болгарии сообщает, что сделка будет завершена после внесения в торговый регистр. Сколько Зингаревич заплатил за футбольный клуб, не сообщается.
ФК «Ботев» выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии.
С 2012 по 2014 год Антон Зингаревич владел контрольным пакетом акций английского клуба «Рединг», за который выступал российский футболист Павел Погребняк.
В 2016 году Зингаревич был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве с банковскими кредитами, но позже обвинения с него сняли.