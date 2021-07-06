06 июля 2021, 01:07
Омбудсмен Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусом
Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова попала в больницу с коронавирусом. Сейчас состояние омбудсмена удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей
Фото: Яндекс.Дзен
Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова попала в больницу с коронавирусом.
Источник агентства ТАСС сообщает, что сейчас состояние омбудсмена удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.
В аппарате уполномоченной по правам человека подтвердили информацию о госпитализации Татьяны Москальковой.
Москалькова сделала прививку против COVID-19 в конце апреля этого года.