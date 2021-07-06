06 июля 2021, 00:43
В Великобритании отменяют масочный режим и социальную дистанцию
«Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить маски», - сообщил премьер-министр
Фото: waves-ua.com
В Великобритании с 19 июля отменяется масочный режим. Об этом сообщил глава правительства Борис Джонсон.
«Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить маски», - сообщил премьер-министр, слова которого приводит ТАСС.
В правительстве пояснили, что в общественных местах граждане могут носить защитные маски по своему усмотрению.
Власти страны также планируют отменить в ближайшее время ограничения на проведение массовых собраний и работу предприятий.