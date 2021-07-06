Комитет Шампани призвал производителей шампанского отказаться от поставок в Россию
Сопредседатели французского Комитета Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер обратились к членам организации с призывом приостановить поставки шампанского в Россию из-за нового закона
Сопредседатели французского Комитета Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер обратились к членам организации с призывом приостановить поставки шампанского в Россию из-за нового закона.
Напомним, что в России в начале июля был принят закон, в котором термин «игристое вино (шампанское)» заменен словами «игристое вино, включая российское шампанское». Согласно этому документу, шампанским может называться только игристое вино, произведенное на территории России.
В комитете Шампани (регион Франции, в котором первыми начали производить шампанское) заявили, что сожалеют о решении российских властей. Кроме того, это закон не гарантирует российским потребителям четкой и прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина, сообщает Reuters со ссылкой на комитет.
В организации отметили, что новый российский закон обяжет нероссийских производителей шампанского добавлять ссылку «игристое вино» на оборотную сторону бутылок.
Напомним, что ранее российская структура компании Moet Hennessy сообщила о приостановке отгрузки шампанского в Россию из-за нового закона, однако позже производитель согласился маркировать свои бутылки «игристое вино».