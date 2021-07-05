Александр Шестун объявил о начале сухой голодовки в знак несогласия с этапированием на допрос за три сотни километров
Сегодня стало известно, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, отказывающийся от приема пищи уже 57 суток, протестуя таким образом против нарушения своих прав и прав других заключенных, написал заявление о начале сухой голодовки
Сегодня стало известно, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, отказывающийся от приема пищи уже 57 суток, протестуя таким образом против нарушения своих прав и прав других заключенных, написал заявление о начале сухой голодовки (он перестает пить воду).
Причина столь радикального решения - требование подмосковного управления СК России об этапировании его на допрос в Подмосковье (СИЗО № 11 города Ногинск, где отсутствует больница) и согласие на это медиков больницы ФСИН города Торжка Тверской области, где Шестун сейчас находится в тяжелом состоянии.
Известно что с момента начал голодовки экс-глава Серпуховского района значительно потерял в весе (с 95 до 70 кг), его медицинские показатели, на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились. Анализы говорят о том, что уровень калия в крови очень высок. Посетившая его накануне независимый врач-кардиолог Жанна Шлосберг подтвердила, что этапирование Шестуна в таком состоянии потенциально смертельно. Она также зафиксировала у Александра Вячеславовича опухоль голеностопных суставов, судороги, слабость и головокружения.
Сам Шестун сообщил, что допросить его намереваются в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой (в декабре 2020 года она вынесла ему беспрецедентный приговор - 15 лет колонии за экономическое преступление).
«Изнурительный этап из-за пяти минут допроса представляет форму пытки..., - написал Шестун в своем заявлении о сухой голодовке. - Считаю действия лечебного учреждения МСЧ №69 УФСИН города Торжка [разрешившего этапирование] незаконными, ставящими под угрозу мои жизнь и здоровье».