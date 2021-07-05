Связанные с «поваром Путина» фирмы получили контракты на организацию питания в школах на 30 млрд рублей
Фирмы «Руссоцкапитал», «Верона», «Комбинат дошкольного питания» (КДП), «Школьник-ЮЗ» и «Вилмап» выиграли 29 из 35 тендеров на организацию питания школьников
Компании, которые российские СМИ связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, получили государственные контракты на поставки питания в московские школы и колледжи в текущем году общей стоимостью 29,8 млрд рублей.
Фирмы «Руссоцкапитал», «Верона», «Комбинат дошкольного питания» (КДП), «Школьник-ЮЗ» и «Вилмап» выиграли 29 из 35 тендеров на организацию питания школьников, сообщают «Открытые медиа».
Так, «Руссоцкапитал» получил девять госконтрактов на общую сумму 10,25 млрд рублей, «Верона» - восемь подрядов на 7,73 млрд рублей, КДП - четыре контракта на 4.57 млрд рублей, «Школьник-ЮЗ» - пять контрактов на 4,46 млрд рублей, «Вилмапу» досталось три контракта на 2,85 млрд рублей.
Ранее РБК сообщал, что «Школьник-ЮЗ» и КДП в 2015 году перешли под контроль «Конкорда» Евгения Пригожина. По данным издания, бизнесмен по прозвищу «повар Путина» контролирует и «Вилмап», который до 2020 года носил название «Московский школьник». Под старым названием компания фигурировала в скандале со вспышкой дизентерии в московских детских садах.
«Руссоцкапитал» также связан с Евгением Пригожиным. Журналистка Дарья Бурлакова рассказала «Открытым медиа», что после случившегося в 2019 году скандала с отравлением детей, всех сотрудников «Конкорда» перевели на работу в «Руссоцкапитал».
Напомним, что в 2020 году связанные с Пригожиным комбинаты и фирмы выиграли госконтракты на обеспечение питания в социальных учреждениях почти на 40 млрд рублей.