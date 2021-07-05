Жителя Владивостока обвинили в призывах к экстремизму из-за чужих голосовых сообщений
Во Владивостоке местного жителя Романа Стукова задержали по подозрению в призывах к экстремизму и терроризму из-за голосовых сообщений в телеграм-канале «Собаки 1 love»
Во Владивостоке местного жителя Романа Стукова задержали по подозрению в призывах к экстремизму и терроризму из-за голосовых сообщений в телеграм-канале «Собаки 1 love».
Портал «ОВД-Инфо» сообщает со ссылкой на Стукова, что к нему в колледж пришли сотрудники ФСБ и задержали его. Силовики предъявили ему призывы к насилию против власти, так как администратор телеграм-канала имеет такой же ник в мессенджере, что и Роман Стуков.
Молодой человек заявляет, что даже не знал такого телеграм-канала. «Насколько я понял, там обсуждали, что нужно надевать каски во время митингов, чтобы не получить дубинками от полиции, и отбивать людей из рук полиции при задержании. Ещё там было голосовое сообщение, в котором говорилось о том, что надо закидывать силовиков шашками», - сообщил молодой человек.