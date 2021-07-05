Владимир Путин и Александр Лукашенко снова вошли в список врагов прессы
Всего врагами прессы журналисты объявили 37 глав государств и правительств, которые всячески подавляют свободу прессы, вводят цензуру, арестовывают журналистов под разными предлогами и подстрекают к насилию против них
Организация «Репортеры без границ» опубликовала список «врагов свободы прессы», в который попал и российский президент Владимир Путин.
Всего врагами прессы журналисты объявили 37 глав государств и правительств, которые всячески подавляют свободу прессы, вводят цензуру, арестовывают журналистов под разными предлогами и подстрекают к насилию против них.
«Репортеры без границ» отмечают, что у каждого из лидеров есть свои методы давления на отдельных журналистов и целые редакции. Организация отмечает, что сейчас ее главной задачей является не допустить, чтобы террор против прессы стал нормой.
В список «врагов свободы прессы» вошли президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они входят в этот список уже 20 лет.
«Репортеры без границ» отмечают, что российские власти целенаправленно ужесточают контроль над интернетом и СМИ, запрещают определенные виды контента и создают систему слежки за гражданами. Белорусские власти осуществляют государственный террор.