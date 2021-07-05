Правительство решило увеличить ежегодные отчисления в бюджет на 400 млрд рублей
Для реализации этого плана кабмин предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, совершенствовать систему уплаты акцизов и о донастроить систему налогообложения состоятельных лиц
Российское правительство предложило увеличить дополнительные ежегодные отчисления в бюджет на 400 млрд рублей в 2022-2024 годах.
Для реализации этого плана кабмин предлагает повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургической отрасли, совершенствовать систему уплаты акцизов и о донастроить систему налогообложения состоятельных лиц. Эти меры, по предварительным расчетам, должны принести в государственную казну дополнительные 100 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
Еще 100 млрд рублей правительство планирует привлечь за счет корректировки и расширения режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли.
Дополнительные денежные средства понадобились для выполнения стратегических инициатив правительства.
Одновременно с этим в Минэкономразвития заявили, что пока не видят необходимости в ужесточении бюджетной политики.