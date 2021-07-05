Экс-главу Кировской области этапировали из колонии для допроса по новому делу
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который в 2018 году был осужден за получение взятки в особо крупном размере, этапировали из колонии в Киров
Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который в 2018 году был осужден за получение взятки в особо крупном размере, этапировали из колонии в Киров. Портал Znak.com сообщает, что в отношении бывшего чиновника могли возбудить новое уголовное дело.
В Следственном комитет подтвердили, что с Никитой Белых проводятся «следственные мероприятия». В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия, не сообщается.
Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов в свою очередь сообщил, что новых уголовных дел в отношении его клиента не возбуждалось. Никиту Белых просто решили допросить в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Данное дело связано с АО «КРИК», принадлежащего Кировской области с 2003 года. У предприятия возникли финансовые проблемы, после чего была начата процедура банкротства, однако это произошло уже после того, как Никита Белых перестал быть главой Кировской области.