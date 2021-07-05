05 июля 2021, 14:53
Власти Кипра освободили привитых российских туристов от сдачи ПЦР-тестов
Власти Кипра признали российскую вакцину против коронавируса. Теперь привитые туристы могут посещать страну без предоставления результатов ПЦР-тестов на COVID-19
Фото: feed.riafan.ru
Власти Кипра признали российскую вакцину против коронавируса. Теперь привитые туристы могут посещать страну без предоставления результатов ПЦР-тестов на COVID-19.
Глава кипрского Минтуризма Саввас Пердиос заявил в интервью РИА Новости, что российские туристы при прилету должны сдавать два теста на коронавирус, так как Россия находится в «красной зоне» по эпидемиологической обстановке. Один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр и второй тест - по прибытию в страну (на острове стоимость теста составляет 30 евро).
Однако если турист прошел полный курс вакцинации, то ему достаточно будет предъявить сертификат на английском языке.