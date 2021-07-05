05 июля 2021, 13:52
В РПЦ напомнили россиянам о греховности отказа от вакцинации
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что при отказе от прививки человек берет на себя грех, «который придется отмаливать всю жизнь»
Фото: OLEG VAROV/TASS
На фоне роста заболеваемости коронавирусом Русская православная церковь напомнила гражданам о греховности отказа от вакцинации.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что при отказе от прививки человек берет на себя грех, «который придется отмаливать всю жизнь».
Митрополит Иларион заявил, что к нему часто приходят прихожане покаяться за то, что не вакцинировались и стали причиной гибели других людей.
Представитель РПЦ отметил, что даже бессимптомный человек с коронавирусом является разносчиком инфекции.