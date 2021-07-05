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Общество
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05 июля 2021, 12:57

В Сочи из-за наводнения готовится эвакуация местных жителей и туристов

В Сочи вслед за крымскими Ялтой и Керчью произошло наводнение, вызванное сильными ливнями. Местные власти предупредили жителей Адлерского и Хостинского районов о возможной эвакуации и попросили их собрать свои документы и необходимые вещи

В Сочи из-за наводнения готовится эвакуация местных жителей и туристов
Фото: pronedra.ru

В Сочи вслед за крымскими Ялтой и Керчью произошло наводнение, вызванное сильными ливнями. Местные власти предупредили жителей Адлерского и Хостинского районов о возможной эвакуации и попросили их собрать свои документы и необходимые вещи.

Из-за сильных дождей в Сочи уровень воды в реках Хорота и Мацеста достиг критических отметок. Несколько улиц и частных домовладений в городе затоплены, людям приходится передвигаться вплавь.

В мэрии города заявили, что все городские службы работают в усиленном режиме. Из-за шквалистого ветра и ливня в ряде районов нарушена подача электричества. Как минимум один человек погиб, сообщает «Интерфакс».

По громкоговорителям граждан просят собрать самые необходимые вещи и документы на случай эвакуации в безопасные районы.

Напомним, что ранее из-за наводнения, вызванного тропическими ливнями, пострадали Ялта и Керчь. Общий ущерб от стихийного бедствия в Крыму оценили в 200 млн рублей.

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