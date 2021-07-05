05 июля 2021, 11:59
Власти Эстонии могут закрыть границу с Россией из-за коронавируса
Власти Эстонии заявили о планах ужесточить правила пересечения границы страны с Россией из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу в РФ
Фото: fishki.net
Власти Эстонии заявили о планах ужесточить правила пересечения границы страны с Россией из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу в РФ.
Эстонское издание Postimees сообщает, что глава Минюста страны Марис Лаури к 8 июля должен подготовить законопроект, который разрешает закрывать границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.
В России эпидобстановка по COVID-19 продолжает ухудшаться. По данным на утро 5 июля, в стране было выявлено 24 353 новых случаев заражения коронавирусом. В результате осложнений за последние сутки скончались 654 человека.