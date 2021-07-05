05 июля 2021, 11:52
В ФСБ сообщили о предотвращении нескольких терактов в Москве и регионах
В Центре общественных связей ведомства сообщили, что два теракта подозреваемые планировали осуществить в Москве. Также диверсии планировались в Кабардино-Балкарии и Астраханской области
Фото: psj.ru
Сотрудники ФСБ России предотвратили сразу несколько терактов в Москве и других регионах страны.
В Центре общественных связей ведомства сообщили, что два теракта подозреваемые планировали осуществить в Москве. Также диверсии планировались в Кабардино-Балкарии и Астраханской области, сообщает ТАСС.
Сотрудники спецслужб задержали двух террористов, а шестерых ликвидировали в ходе спецоперации. По данным ФСБ, все они являлись членами законспирированных ячеек террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России.
Один из задержанных планировал подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового пребывания граждан.