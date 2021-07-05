05 июля 2021, 11:19
Известный режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавируса
На «Мосфильме» подтвердили информацию о кончине режиссера в результате последствий COVID-19. Коронавирусом Владимир Меньшов заразился в конце июня. С таким же диагнозом в больнице сейчас находится его жена
Фото: kino-teatr.ru
Известный режиссер и актер Владимир Меньшов скончался в больнице, где он находился на лечении от коронавирусной инфекции.
Телеграм-канал Mash сообщает, что на «Мосфильме» подтвердили информацию о кончине режиссера в результате последствий COVID-19. Коронавирусом он заразился в конце июня.
Владимиру Меньшову был 81 год. В 1981 году он получил премию «Оскар» за культовую картину «Москва слезам не верит» в номинации лучший фильм на иностранном языке.
«Пятый канал» сообщает, что супруга Владимира Меньшова актриса Вера Алентова в настоящее время также находится в больнице с коронавирусом.