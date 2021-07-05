05 июля 2021, 10:57
В Москве начались испытания вакцины от коронавируса на подростках
Вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила агентству, что испытания препарата на подростках проводится на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи
Фото: ru.astelus.com
В Москве стартовали клинические исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.
Вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила агентству ТАСС, что испытания препарата на подростках проводится на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи. Это Морозовская детская больница и больница имени Башляевой. Добровольцев для проведения испытаний уже нашли.
Напомним, что в России вакцинация детей и подростков от коронавируса не проводится. От части по этой причине во время третьей волны COVID-19 среди заболевших оказалось большое число представителей молодого поколения.