На Кубе более 150 российских туристов отправили на карантин из-за положительных тестов на коровирус
После прилета на Кубу туристам провели повторное тестирование на коронавирус, а его результаты у 150 человек оказались положительными. Россиян изолировали в их гостиничных номерах до получения результатов новых тестов
На Кубе более 150 российских туристов поместили на карантин из-за положительных тестов на COVID-19. Сейчас они находятся на изоляции в гостиницах. Сами россияне уверяют, что перед вылетом из России сдали отрицательные тесты на коронавируса, а многие из них были привиты.
После прилета на Кубу туристам провели повторное тестирование на коронавирус, а его результаты у 150 человек оказались положительными. Россиян изолировали в их гостиничных номерах до получения результатов новых тестов.
Генконсул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила РИА Новости, что на изоляции сейчас находятся туристы, которые прибыли на остров в период с 30 июня по 2 июля.
На первом рейсе ПЦР-тесты, сделанные в аэропорту, показали положительный результат у 133 человек, в том числе членов экипажа самолета. При повторном анализе COVID-19 подтвердили у 33 человек. Еще 130 человек были отправлены на карантин в последующие дни.
Также сообщается, что из числа российских туристов, которые прилетели на Кубу до 29 июня, 14 человек находятся в гостинице-обсерваторе с подтвержденным диагнозом. Еще один турист госпитализирован в больницу Гаваны с осложнениями.
Агентство «Комиинформ» сообщает, что изолированные туристы прилетели рейсом компании «Пегас». Они утверждают, что в России сдали ПЦР-тесты и они оказались отрицательными. Кроме того, почти половина из них привиты от коронавируса.
Российский консул предположила, что проблема могла возникнуть в кубинских лабораториях, а отрицательные тесты являются ошибкой.