Ущерб российской экономике от пандемии коронавируса оценили в триллион рублей
По данным санитарного ведомства, без учета потерь ВВП ущерб экономике страны составил более 997,06 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем общий ущерб экономике от остальных инфекций
Пандемия коронавирусной инфекции нанесла ущерб российской экономике на триллион рублей. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора.
По данным санитарного ведомства, без учета потерь ВВП ущерб экономике страны составил более 997,06 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем общий ущерб экономике от остальных инфекций, сообщает РИА Новости.
В Роспотребнадзоре сообщили, что на лечение ковидных пациентов в больничных стационарах было потрачено около 183 млрд рублей, а на тестирование граждан на наличие коронавирусной инфекции - 108 млрд рублей.
515 млрд рублей государство потратило на прямые выплаты для поддержки населения и бизнеса, а 189,4 млрд рублей — на организацию и оказание медпомощи коронавирусным больным.
Примечательно, что в правительстве ранее называли другие суммы, говоря о коронавирусных затратах. Так, в кабмине заявили о 4 трлн рублей, которые были потрачены на поддержку экономики в пандемию.