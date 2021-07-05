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05 июля 2021, 02:12

ОАЭ признали самой вакцинированной против коронавируса страной

Объединенные Арабские Эмираты стали лидером среди стран мира по числу привитых от коронавируса граждан, По данным на начало июля вакцинированы 72,1% жителей страны. Всего было использовано 15,5 млн доз вакцины

ОАЭ признали самой вакцинированной против коронавируса страной
Фото: osnmedia.ru

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали лидером среди стран мира по числу привитых от коронавируса граждан.

По данным агентства Bloomberg, в ОАЭ по данным на начало июля вакцинированы 72,1% жителей страны. Всего было использовано 15,5 млн доз вакцины.

Ранее самой вакцинированной страной мира были Сейшельские Острова, где прививки поставили 71,7% населения.

Между тем, власти США и Саудовской Аравии накануне рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок в ОАЭ из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

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