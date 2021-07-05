«Гринпис» и жители Якутии обвинили «Росатом» во лжи из-за строительства мини-АЭС
Экологическая организация «Гринпис» обвинила госкорпорацию «Росатом» в нарушении Конституции республики Якутии из-за планов построить там первую в мире наземную АЭС малой мощности
Экологическая организация «Гринпис» обвинила госкорпорацию «Росатом» в нарушении Конституции республики Якутии из-за планов построить там первую в мире наземную АЭС малой мощности.
Накануне «Росатом» отчитался о том, что жители Усть-Янского улуса Якутии на прошедших общественных слушаниях «выразили свою поддержку» проекту строительства мини-АЭС с модифицированным ледокольным реактором РИТМ-200Н мощностью 55 МВт. Стоимость этого проекта оценивается в 56,1 млрд рублей, а сдать его госкорпорация планирует в 2028 году.
«Гринпис» выступает против строительства мини-АЭС в Усть-Янском. Экологи сообщили, что местные жители также недовольны планами «Росатома», а информация о поддержке проекта с их стороны является ложной.
В «Гринпис» заявили, что «формально голосования среди жителей вообще не было, но почему-то по всем официальным источникам прошла новость, что жители выступили „за“», сообщает телеграм-канал «Энергичный инсайт».
Экологи также заявляют, что инициатива «Росатома» нарушает 6-ю статью Конституции Якутии, согласно которой на ее территории «не допускаются действия по хранению и использованию промышленных отходов ядерного производства».
Одновременно с этим 200 жителей Усть-Янского запустили петицию с призывом к ОАО «Сахаэнерго», ответственной за поставки электро- и теплоэнергии в Якутии, предоставить свое экспертное мнение по возможности создания в регионе нового СПГ-проекта вместо мини-АЭС.
Еще одна петиция против строительства АЭС, которая предлагает более безопасную альтернативу – ТЭС на СПГ, была передана вице-премьеру Юрию Трутневу. Ее подписали 450 из 680 жителей поселка Усть-Куйга.