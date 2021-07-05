05 июля 2021, 01:10
В Крыму во время наводнения погиб один человек. Еще один пропал без вести
В республике Крым в результате наводнения, вызванного ливнями, погиб один человек. Трагический инцидент произошел в поселке Куйбышево Бахчисарайского района
Фото: vesti-k.ru
В республике Крым в результате наводнения, вызванного ливнями, погиб один человек. Трагический инцидент произошел в поселке Куйбышево Бахчисарайского района.
В управлении МЧС по Крыму сообщили агентству ТАСС, что информация о гибели женщины в результате подтопления жилых домов является подтвержденной. Еще один человек числится пропавшим без вести.
Власти республики сообщили об эвакуации жителей 50 частных домов в Бахчисарайском районе. Из Куйбышево вывозят местных жителей, а в селе Соколиное возводится дамба.
По прогнозу синоптиков, сильные ливни в Крыму ожидаются как минимум до 5 июля. Дожди сопровождаются грозами и ветром с порывать до 20 метров в секунду.