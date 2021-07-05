В Госдуме предложили компенсировать за счет бюджета расходы россиян на оплату ЖКУ
Первый вариант - это упрощение меры социальной поддержки в виде прямых выплат от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ. Второй вариант заключается в снижении для регионов коммунальных тарифов
Депутат Госдумы Дмитрий Ионов предложил властям рассмотреть варианты возмещения гражданам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В беседе с порталом Ura.ru парламентарий отметил, что компенсировать затраты россиян на коммуналку государство могло бы двумя способами. Первый вариант - это упрощение меры социальной поддержки в виде прямых выплат от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ. Второй вариант заключается в снижении для регионов коммунальных тарифов, как это было сделано в Тыве.
«Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее», - заявил Дмитрий Ионов. Депутат пояснил, что простые люди не понимают, куда уходят их деньги, а правительству будет проще следить за поставщиками услуг.