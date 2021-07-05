В Якутии площадь лесных пожаров увеличилась до 572 тысяч гектар
В Якутии площадь лесных пожаров за прошедшие сутки выросла сразу на 190 тысяч гектаров. По данным ГУ МЧС по республике, в зону задымления попали 19 населенных пунктов в восьми районах региона
В Якутии площадь лесных пожаров за прошедшие сутки выросла сразу на 190 тысяч гектаров. По данным ГУ МЧС по республике, в зону задымления попали 19 населенных пунктов в восьми районах региона.
Якутская Авиалесоохрана сообщает, что всего на территории региона действует 310 природных пожаров. Сложная лесопожарная обстановка наблюдается Алданском, Верхоянском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Олекминском, Оймяконском, Усть-Майском, Томпонском, Хангаласском и Сунтарском районов. Общая площадь пожаров по состоянию на вечер 4 июля составляла 572 тысячи гектар.
Лесные пожары приближаются к населенным пунктам Чымнаи, Эльдикан, Ударник и Улахан-Ан. В МЧС заявили, что эти поселки находятся на особом контроле у противопожарной службы.
Еще 15 районов Якутии сохраняется четвертый и пятый уровни пожарной опасности, сообщает Znak.com.