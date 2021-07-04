Партия «Яблоко» выдвинет экс-директора «Открытой России» в депутаты Госдумы
Партия «Яблоко» выдвинет в депутаты Госдумы бывшего директора самоликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова
Партия «Яблоко» выдвинет в депутаты Госдумы бывшего директора самоликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова. Сейчас политик находится под арестом по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».
Накануне делегаты XXI съезда «Яблока» утвердили его кандидатуру по спискам партии в 89-й региональной группе. Пивоваров в партийном списке находится на третьем месте из пяти.
Заместитель председателя «Яблока» Иван Большаков сообщил порталу Znak.com, что со стороны партии «это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного».
Ранее Андрей Пивоваров обратился к основателю «Яблока» Григорию Явлинскому с просьбой дать ему возможность идти на выборы без сбора подписей (для кандидатов от партии они не нужны).
Андрея Пивоварова был задержан 30 мая в Санкт-Петербурге. Его сняли с рейса в Варшаву в петербургском аэропорту «Пулково».
Формальной причиной ареста политика стал его пост в Facebook о проекте «Объединенные демократы», в котором он призвал поддержать организацию на муниципальных выборах.