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04 июля 2021, 09:51

Партия «Яблоко» выдвинет экс-директора «Открытой России» в депутаты Госдумы

Партия «Яблоко» выдвинет в депутаты Госдумы бывшего директора самоликвидированной «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова

Партия «Яблоко» выдвинет экс-директора «Открытой России» в депутаты Госдумы
Фото: twitter.com/merr1k

Партия «Яблоко» выдвинет в депутаты Госдумы бывшего директора самоликвидированной «Открытой России»  (одноименная британская организация признана нежелательной в России) Андрея Пивоварова. Сейчас политик находится под арестом по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».

Накануне делегаты XXI съезда «Яблока» утвердили его кандидатуру по спискам партии в 89-й региональной группе. Пивоваров в партийном списке находится на третьем месте из пяти.

Заместитель председателя «Яблока» Иван Большаков сообщил порталу Znak.com, что со стороны партии «это гуманитарный шаг в поддержку политического заключенного».

Ранее Андрей Пивоваров обратился к основателю «Яблока» Григорию Явлинскому с просьбой дать ему возможность идти на выборы без сбора подписей (для кандидатов от партии они не нужны).

Андрея Пивоварова был задержан 30 мая в Санкт-Петербурге. Его сняли с рейса в Варшаву в петербургском аэропорту «Пулково».

Формальной причиной ареста политика стал его пост в Facebook о проекте «Объединенные демократы», в котором он призвал поддержать организацию на муниципальных выборах.

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