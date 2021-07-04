Московским бизнесменам пообещали гранты за вакцинацию сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал гранты первым 100 предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые выполнят требование о вакцинации 60% сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал гранты первым 100 предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые выполнят требование о вакцинации 60% сотрудников.
В мэрии пояснили, что гранты представители бизнеса получат в размере 100% НДФЛ, уплаченного за предыдущие 12 месяцев.
В свою очередь кафе и рестораны, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот же период. Максимальная сумма компенсации составит 5 млн рублей.
Власти города рекомендовали бизнесменам часть полученных грантов потратить на выплаты премий сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса.
Напомним, что в июне власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для ряда категорий работающих граждан. В основном это требование касается тех, кому по работу приходится много контактировать с разными людьми.