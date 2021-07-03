В Красноярске против медсестры возбудили уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации
В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в подделке сертификатов о вакцинации подозревается медсестра поликлиники, расположенной в Советском районе города
В Красноярске правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.
В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в подделке сертификатов о вакцинации подозревается медсестра поликлиники, расположенной в Советском районе города.
Медработница подделала официальные документы для двух жителей Красноярска — мужчины 1996 года рождения и женщины 1989 года рождения. В сертификаты о вакцинации она внесла не соответствующие действительности сведения о сделанных указанным гражданам прививках.
В отношении медсестры возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Женщине наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.