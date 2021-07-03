Правительство отклонило законопроект о введении налога на элитные дома, яхты и самолеты
Речь идет о законопроекте, согласно которому с 2022 года вводился новый налоговый сбор для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности отказалась поддержать законопроект о введении налога на роскошь.
Речь идет о законопроекте, согласно которому с 2022 года вводился новый налоговый сбор для владельцев дорогостоящих недвижимости, автомобилей, яхт и частных самолетов. В документе говорилось о жилой недвижимости и земельных участках дороже 50 млн рублей, машинах дороже 10 млн рублей, катерах, яхтах, самолетах и вертолетах стоимостью свыше 15 млн рублей, сообщает «Лента.ру».
В правительстве свой отказ поддержать документ аргументировали тем, что указанное имущество уже является объектом налогообложения, поэтому принятие законопроекта приведет к двойному налогообложению.
Законопроект о налоге на роскошь был подготовлен депутатами фракции «Справедливая Россия». В партии заявили, что этот сбор принесет государственной казне дополнительно триллионы рублей.