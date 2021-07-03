Россия запретила ввозить из Украины тушенку, сахар и макароны
Под продовольственное эмбарго попали сахар, макароны, майонез, кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки, приправы, супы, готовые бульоны и заготовки для них
Правительство России расширило список продуктов, которые запрещены к ввозу в страну из Украины.
Под продовольственное эмбарго попали сахар, макароны, майонез, кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки, приправы, супы, готовые бульоны и заготовки для них.
Ввозить в Россию с территории Украины также запрещается минеральную воду, лимонады, мюсли на основе обжаренных хлопьев из зерна, ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре нетто-массой 20 тонн или менее.
Также запрещены к ввозу готовые мясные продукты, тушенка, ракообразные, моллюски, продукты, используемые для кормления животных и жмыхи.
Кроме того, российские власти запретили ввозить с территории Украины лесоматериалы разных видов, ящики, коробки, упаковочные клетки, барабаны, поддоны ящичных и прочих погрузочных щитов.