03 июля 2021, 11:23
Мэра подмосковной Лобни задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Евгений Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности
Фото: inroshal.ru
Правоохранительные органы задержали мэра Лобни Евгения Смышляева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Источник ТАСС в следственных органах уточнил, что Евгений Смышляев задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, превышении полномочий, коммерческом подкупе и других преступлениях коррупционной направленности.
Подробности данного уголовного дела не сообщаются.
Ранее мэр Лобни был оштрафован по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в подмосковном городе.
В мэрии Лобни информацию о задержании Евгения Смышляева пока не прокомментировали.