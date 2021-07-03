Осужденный за растрату экс-премьер Франции вошел в совет директоров «Зарубежнефти»
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской государственной компании «Зарубежнефть». В совет директоров госкомпании также избраны заместитель главы Росимущества Алексей Павлов
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской государственной компании «Зарубежнефть». В совет директоров госкомпании также избраны заместитель главы Росимущества Алексей Павлов.
«Зарубежнефть» занимается строительством нефтяных объектов за границей, а ее единственным акционером является Росимущество.
Франсуа Фийон в июне 2020 года был приговорен во Франции к 5 годам тюрьмы по делу о растрате. Высокопоставленного чиновника обвиняли в фиктивном трудоустройстве супруги и детей на государственную службу. Родственники экс-премьера в течение нескольких лет получали зарплату из госказны.
Гендиректор «Трансперенси Интернешнл – Россия» (организация включена в реестр инагентов) Илья Шуманов ранее сообщал, что основным бизнесом Франсуа Фийона является «торговля своими связями с российскими чиновниками».
Некоторое время назад французский чиновник получил 50 тысяч долларов за организацию встречи между Владимиром Путиным и ливанским миллиардером Фуадом Махзуми.
Напомним, что ранее в совет директоров госкомпании «Роснефть» вошла экс-глава МИД Австрии Карина Кнайсль, на свадьбе которой в 2018 году присутствовал Владимир Путин. Президент станцевал с невестой, сказал тост, а также подарил молодоженам картину, самовар и масловыжималку.