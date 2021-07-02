02 июля 2021, 20:53
В Калининградской области мигрантам запретили работать водителями, пекарями и воспитателями
Власти Калининградской области запретили иностранным гражданам работать водителями такси и автобусов, пекарями, учителями и воспитателями, а также работать в сферах производства детского питания и кондитерских изделий
Фото: p.geopainting.com
Власти Калининградской области запретили иностранным гражданам работать водителями такси и автобусов, пекарями, учителями и воспитателями, а также работать в сферах производства детского питания и кондитерских изделий.
Запрет на работу водителями, учителями, воспитателями и пекарями распространяется, в том числе и на трудовых мигрантов, имеющих патенты.
Соответствующий указ главы региона Антона Алиханова был опубликован в пятницу, 2 июля. Однако в силу он вступит через три месяца, чтобы работодатели смогли привести свою деятельность в соответствии с указом.
В администрации Калининградской области отметили, что запрет будет действовать год.