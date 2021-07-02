В редакцию Readovka пришли судебные приставы с постановлением о блокировке сайта издания
Главный редактор Readovka Алексей Костылев сообщил о визите в редакцию судебных приставов, которые предъявили постановление о блокировке всего сайта издания
Главный редактор Readovka Алексей Костылев сообщил о визите в редакцию судебных приставов, которые предъявили постановление о блокировке всего сайта издания.
В беседе с «МБХ медиа» Костлев сообщил, что по совету юристов они отказался получать данное постановление, поскольку никаких уведомлений ни по почте, ни через портал «Госуслуги» они не получали. При этом по закону, судебные приставы должны отправлять все постановления на адрес юрлица через «Госуслуги».
Алексей Костылев также отметил, что эти приставы работают с Видновским городским судом, «где идут наши суды». Проверка показала, что никаких решений о блокировке всего сайта Readovka суды не выносили.
«Есть требование об удалении статьи, которое мы обжалуем, но о блокировке сайта речи нет. Откуда это взялось - вообще непонятно», - добавил главред.
В суд на издание ранее подавал депутат от «Единой России» Дмитрий Саблин, который требовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте, которую он не указал в декларации о доходах и имуществе.