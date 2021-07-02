Сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с проблемой получения QR-кодов
Сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с проблемами при получении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Москвы. Напомним, что такие коды могут оформить привитые или переболевшие коронавирусом граждане
Сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с проблемами при получении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Москвы. Напомним, что такие коды могут оформить привитые или переболевшие коронавирусом граждане.
По данным РБК, проблема возникла из-за того, что данные переболевших COVID-19 и привитых силовиков не вносили в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Кроме того, у ведомственных поликлиник ФСБ пор нет доступа к этой системе, поэтому сотрудники центрального аппарата этого ведомства не могут получить QR-коды.
Чтобы «легализоваться» в недавно введенной «бесковидной системе» сотрудникам спецслужб приходится обращаться в обычные поликлиники по месту жительства.
В свою очередь начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов заявил, что не слышал о проблемах сотрудников с получением QR-кодов.