02 июля 2021, 15:27
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел третью яхту
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел новую яхту стоимостью 20 млн долларов. 43-метровое судно Skorpios стало уже третьим в коллекции олигарха
Фото: merlewood.com
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел новую яхту стоимостью 20 млн долларов. 43-метровое судно Skorpios стало уже третьим в коллекции олигарха.
Агентство Bloomberg сообщает, что на строительство яхты ушло почти четыре года
Дмитрий Рыболовлев владеет еще двумя яхтами. Одна из них - 67-метровая яхта Anna I.