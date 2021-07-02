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02 июля 2021, 15:27

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел третью яхту

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел новую яхту стоимостью 20 млн долларов. 43-метровое судно Skorpios стало уже третьим в коллекции олигарха

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел третью яхту
Фото: merlewood.com

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел новую яхту стоимостью 20 млн долларов. 43-метровое судно Skorpios стало уже третьим в коллекции олигарха.

Агентство Bloomberg сообщает, что на строительство яхты ушло почти четыре года

Дмитрий Рыболовлев владеет еще двумя яхтами. Одна из них - 67-метровая яхта Anna I.

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