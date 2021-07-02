02 июля 2021, 15:00
Мэру Риги запретили въезд в Россию из-за инцидента с триколором на ЧМ по хоккею
Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию. Таким образом российские власти решили наказать его за снятый триколор во время чемпионата мира по хоккею
Фото: Twitter/SprottenMarty
Мэру Риги Мартиньшу Стакису запретили въезд в Россию. Таким образом российские власти решили наказать его за снятый триколор во время чемпионата мира по хоккею.
Напомним, что Мартиньш Стакис распорядился заменить на аллее флагов российский триколор на флаг Олимпийского комитета РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с флагом по время ЧМ по хоккею «беспрецедентной русофобской выходкой». Она отметила, что чиновник должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике. В итоге мэру Риги запретили въезд в Россию.