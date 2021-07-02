02 июля 2021, 14:52
Непривитым абитуриентам могут отказать в зачислении в университеты
Сенатор Александр Башкин пояснил, что непривитый человек может спровоцировать вспышку коронавируса в учебном заведении. В этой связи отказ в зачислении ему вполне обоснован. Башкин добавил, что на тех же основаниях можно получить отказ в продолжении учебы
Фото: Яндекс.Дзен
Российским абитуриентам, которые не сделают прививку от коронавируса, могут отказать в зачислении в вузы. Такой расклад не исключили в Совете Федерации.
Сенатор Александр Башкин пояснил, что непривитый человек может спровоцировать вспышку коронавируса в учебном заведении. В этой связи отказ в зачислении ему вполне обоснован. Башкин добавил, что на тех же основаниях можно получить отказ в продолжении учебы.
«Поэтому людям, воспользовавшимся свои правом отказа от прививки, придется учесть интересы окружающих и подождать улучшения эпидобстановки», - заявил сенатор.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рекомендовал студентам вузов привиться от коронавирус до начала нового учебного года, чтобы у них была возможность учиться в основном режиме.