Россияне, принимавшие участие в испытания китайской вакцины, остались без QR-кодов
Более 5 тысяч российских граждан, которые с одобрения Минздрава РФ принимали участие в клинических испытаниях китайской вакцины против COVID-19, не оказались в официальных списках вакцинированных
Более 5 тысяч российских граждан, которые с одобрения Минздрава РФ принимали участие в клинических испытаниях китайской вакцины против COVID-19, не оказались в официальных списках вакцинированных. Теперь они не могут получить QR-коды для посещения ресторанов в Москве, заселения в гостиницы Краснодарского края и пользоваться услугами МФЦ.
Китайская компания Cansino Biologics направила письмо в Минздрав РФ с «объяснением необходимости» включать в списки вакцинированных россиян, привитых препаратом Ad5-nCoV («Конвидеция»), сообщает «КоммерсантЪ».
По данным издания, российское ведомство выдало разрешение на участие страны в международном исследовании эффективности китайской вакцины в начале декабря 2020 года. В испытании принимали участие 5,4 тысячи россиян. Из них 800 москвичей и около 3 тысяч петербуржцев. Добровольцам не платили, но оформляли страховку на случай, если человек заболеет коронавирусом в течение года.
Пока Минздрав не выдавал регистрационный номер китайской вакцине против коронавируса, а официально в России применение импортных вакцин запрещено.
Ведущий научный сотрудник научного центра ЦКБ РАН, главный исследователь Александр Гофман сообщил, что поскольку вакцина «Конвидецией» в России официально одобрена не была, то и не все работодатели ее признают. В итоге из-за объявленной частично обязательной вакцинации сотрудников заставляют «сверху» прививаться еще и отечественной вакциной. Кроме того, добровольцы не могут получить на «Госуслугах» QR-код, который теперь стал требоваться при получении различных услуг.
В Минздраве в качестве решения проблемы предложили вакцинированным «Конвидецией» ревакцинироваться российской вакциной через полгода.