В Москве для граждан с признаками ОРВИ ввели обязательную самоизоляцию
Московские власти в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе вновь ввели требование о соблюдении карантина гражданами с признаками ОРВИ
Фото: mos-jkh.livejournal.com
Московские власти в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе вновь ввели требование о соблюдении карантина гражданами с признаками ОРВИ.
Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что все случаи ОРВИ в Москве будут рассматриваться как коронавирус, поэтому заболевшие до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19 должны соблюдать режим изоляции.
«Все случаи ОРВИ с сегодняшнего дня в Москве рассматриваются как потенциальный коронавирус», - отметила чиновница, слова которой приводит ТАСС.