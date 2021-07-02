Московская полиция проводит проверку по факту нападения силовика на журналиста «Медиазоны»
По данным «Медиазоны», на Никиту Сологуба напал полицейский с нагрудным жетоном № 011241. Он схватил его за большой палец и потребовал удалить снимки, пригрозив сломать журналисту руку
Фото: 123ru.net
ГУ МВД по Москве проводит проверку по факту нападения сотрудника полиции на корреспондента «Медиазоны» Никиту Сологуба.
Напомним, что журналист снимал на видео, как полицейский зажимает между ног голову закованного в наручники задержанного. Второй полицейский спросил у Сологуба, почему замотана рука. Узнав, что тот сделал татуировку, спросил: «Может, ее тебе вместе с кожей срезать ***** [нафиг]?». Полицейские заставили Никиту Сологуба удалить видео, после чего отпустили.
Врачи выявили у журналиста растяжение связок пальца на руке, сообщает ТАСС.
По данным «Медиазоны», на Никиту Сологуба напал полицейский с нагрудным жетоном № 011241. Он схватил его за большой палец и потребовал удалить снимки, пригрозив сломать журналисту руку.