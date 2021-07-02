В центре Москвы на улице Качалинская в жилом доме прогремел взрыв
В центре Москвы утром в пятницу произошел взрыв в жилом доме на улице Качалинская. Согласно предварительным данным, взрыв прогремел на 8-м этаже
Фото: smotrim.ru
В центре Москвы утром в пятницу произошел взрыв в жилом доме на улице Качалинская. Согласно предварительным данным, взрыв прогремел на 8-м этаже.
Источник агентства ТАСС сообщает, что горения после взрыва не наблюдается. В настоящее время проводится разведка.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины взрыва выясняются.
Telegam-канал «112» пишет, что в здании в результате взрыва нарушено остекление. Сейчас сотрудники МЧС эвакуируют жильцов.
В свою очередь Telegram-канал «360» сообщает, что в квартире взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок.